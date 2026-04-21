この春開校した長与町の義務教育学校で、1年生～9年生までが交流する歓迎集会が行われました。 旧高田小学校と旧高田中学校が統合して、この春に誕生した高田学園。 4年生までは「百合野校舎」と名付けられた旧高田小で、5年生～9年生は旧高田中の「さくら野校舎」で学んでいます。 歓迎集会は、全学年がそろった初めての学校行事で、児童生徒はクイズ大会などを楽しみました。 （1年生） 「(上