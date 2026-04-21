俳優の杏さんは4月20日、自身のInstagramを更新。40歳の誕生日を迎えたことを報告し、ファンから祝福の声が寄せられています。【写真】40歳になった杏「ええええっもう40歳ですか？」杏さんは「4月14日、誕生日でした！！」と報告し、5枚の写真を投稿。続けて「40という節目の年…友人たちがサプライズで？！盛大にお祝いしてくれました！！」とも明かしました。1枚目には、バースデーケーキを前に満面の笑みを浮かべる杏さんが写