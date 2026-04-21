FRUITS ZIPPER公式X（旧Twitter）は4月20日、投稿を更新。予定していた新曲『ふるっぱれーど』のミュージックビデオ（MV）ソロティザーの公開延期を発表しました。【投稿】FRUITS ZIPPER、MVソロティザー公開を延期「めっちゃナイス判断」同アカウントは「【お知らせ】本日予定しておりました『ふるっぱれーど』MVソロティザーの公開は、状況を鑑み、後日公開へ延期させていただきます。何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げま