近畿日本鉄道は、南大阪線・吉野線に導入される新型一般車両で、今年6月に有料座席指定サービスをスタートすると発表しました。 【写真を見る】近鉄もついに「一般車両での有料座席指定サービス」をスタートへ南大阪線の帰宅ラッシュ時の急行1本で新型車両の先頭車を活用 近鉄は5月19日（火）に、南大阪線・吉野線では24年ぶりの新型一般車両となる「6A系」の運用を開始します。 バリアフリー