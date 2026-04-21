お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が20日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）にゲスト出演。過去にもめた大物芸人について語った。MCのMEGUMIから「毒を吐くと対象者がいる場合も多い。怒られたみたいなことある？」と聞かれる場面が。「名倉さんとか」と「ネプチューン」名倉潤の名前をあげ、MEGUMIを「嘘でしょ？！」と驚かせた。久保田は「いろいろもめて。それはもうお笑い