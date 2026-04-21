俳優の山田孝之がメインパートナーとして審査に参加する公開オーディション「THE OPEN CALL」が、2月2日から4月19日までの約2ヶ月にわたる募集期間を終え、応募総数が1万3000人を突破したことが発表された。【画像】メインパートナーの山田孝之、プロデューサーの伊藤主税本企画は、2027年公開予定のオリジナル映画の主要キャストを選出する大規模オーディション。15歳以上であれば性別や国籍、所属事務所、演技経験を問わず参