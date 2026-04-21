レイカーズの八村塁（28）が20日（日本時間21日）、練習後にメディア取材に応じた。肉離れから復帰を目指すルカ・ドンチッチについて言及する場面があった。メディア取材の様子を地元メディア「レイカーズネーション」がYouTubeに動画投稿した。レイカーズはプレーオフ1回戦でロケッツと対戦。18日（同19日）の第1戦では得意の3Pシュートを2本決めるなどシュート好調で14得点。守備でも豪快ブロックを決めるなど攻守に貢献。チ