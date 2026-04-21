日本テレビ系バラエティー番組『エンタの神様』で一世を風靡したお笑いタレント・ですよ。（50）の最新ショットに「えっと…どちら様」「キムタクかと思った」など、反響が寄せられている。【映像】「キムタクかと思った」ですよ。の近影2003年4月に放送を開始した『エンタの神様』は、波田陽区、芋洗坂係長、にしおかすみこなど、数々のお笑いタレントを輩出してきた。その中で赤い衣装にマイクを持ち、謝罪するネタで人気を