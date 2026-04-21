三重県亀山市の新名神高速道路で3月、大型トラックが乗用車に追突し計6人が死亡した事故で、津地裁は21日までに、自動車運転処罰法違反の過失致死罪に問われたトラック運転手の女（54）の初公判を、6月10日に開くと決めた。