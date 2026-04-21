強度の高い活動を少し取り入れれば、八つの慢性疾患にかかるリスクの低減につながる可能性があることがわかった/Jordan Siemens/Stone RF/Getty Images via CNN Newsource（CNN）もっと体を動かして、座っている時間を減らすこと。健康増進を図りたい人々に、長年受け入れられてきたアドバイスだ。さらに最近、ある種の運動はほかに比べて健康効果が高いといった研究結果が次々と報告され、アドバイスの精度は上がりつつある。運動