女優の三吉彩花（29）が、21日までに、自身のインスタグラムを更新。背中にタトゥーを入れたことを明かした。6月18日に30歳を迎える節目として全文英語のメッセージを投稿。「30歳で人生の新しい章を始めようと思った時、タトゥーが浮かびました。自分に忠実に生きる決意の証しです」とし、背中から腰にかけて青い花のモチーフのタトゥーを入れた写真を投稿した。三吉は「私の生き方を背中から支えてくれます。自分の背中を直接見