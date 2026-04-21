新幹線乗車中に切符を紛失してしまったことに気づいたとき、どのように対処すればよいのか分からない人もいるでしょう。 一度買った切符は領収書があれば再発行してもらえるのか、それとも再度料金を支払って買い直さなければならないのか、確認しておくことをおすすめします。 本記事では、新幹線の車内で切符を紛失した場合の対処法や、後から切符が見つかった場合の払い戻しの可否、車内で切符を紛失しないように