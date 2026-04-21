共働き世帯にとって、ふるさと納税は家計を助ける有効な手段であり、限度額いっぱいまで寄附する人も多いでしょう。 しかし、毎年5月頃に配られる「住民税決定通知書」は確認しているでしょうか。実は、マイホームを購入して住宅ローン控除を受けている場合、制度の仕組み上、年間数万円規模の控除を使い切れず、結果として自己負担が増えてしまうケースが存在します。 本記事では、年収500万円の