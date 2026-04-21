【東映ゲームズ】 4月21日設立 東映は4月21日、ゲーム事業ブランド「東映ゲームズ」を設立した。 同社は1951年の創業以来、映画・テレビ・アニメーションなどの多角的なメディアを通じ、数多くの「ものがたり」を世界へ届けてきた。今回、創立75周年という節目に、新たな挑戦として、ゲーム事業ブランド「東映ゲームズ」を立ち上げた。 東映ゲ