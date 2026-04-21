レノボ・ジャパンは4月21日、インテル Core Ultraプロセッサーを搭載したビジネス向けデスクトップPC「ThinkCentre X AIO Aura Edition」および「ThinkCentre X Tower」を発売した。価格はThinkCentre X AIO Aura Editionが792,000円、ThinkCentre X Towerが902,000円。ThinkCentre X AIO Aura EditionThinkCentre X AIO Aura Editionは、アスペクト比16:18という独自の27.6インチディスプレイ（解像度2,560×2,880）を搭載した一