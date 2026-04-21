【テオリッタ】 10月 発売予定 価格：27,500円 コトブキヤは、フィギュア「テオリッタ」を10月に発売する。価格は27,500円。 本商品はTVアニメ「勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録」より剣の《女神》「テオリッタ」を1/7スケールフィギュア化したもの。小柄ながらも《女神》らしく、堂々とした姿をイメージして立体化されている。 体の動きに合わせたマン