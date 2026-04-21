【モデルプレス＝2026/04/21】アーティストのAyumu Imazu（25）が、4月21日に自身のInstagramを更新。同じくアーティストの明矢と結婚していたことを発表した。【写真】25歳レコ大アーティスト、ドレス姿の美人妻と手繋ぎショット◆Ayumu Imazu、結婚を報告投稿では「いつも応援してくださっている皆さまへ」とし、「この度、私、今津渉は明矢さんと結婚しておりましたことをご報告させていただきます」と発表。明矢について「昔か