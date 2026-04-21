カップルの仲が進展すれば、彼女が自宅に遊びに来ることもあるはず。そこで気になるのが部屋の雰囲気。ゴミだらけの汚部屋は論外ですが、一体どんな部屋なら彼女に快適に過ごしてもらえるのでしょうか？今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「彼女に『居心地がいいなぁ』と思われる男部屋の特徴９パターン」をご紹介します。【１】洗顔セットやパジャマなど、自分のモノを置かせてくれる「お泊りセットがある