資料保護された犬 高松市は飼い主がいない犬猫や殺処分される犬猫を減らそうと、ふるさと納税制度を活用したクラウドファンディングを行っています。2025年度に行った集まった寄付金の額や活用方法を公表しました。 このうち「犬猫たちの命をつなぐための施設をつくります！～たかまつwithわんにゃんプロジェクト2025～」は、2025年10月2日から12月30日まで寄付金を募り、189件、310万9500円が集まりました（