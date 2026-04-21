ファジアーノ岡山 サッカー・2026明治安田J1百年構想リーグを戦うファジアーノ岡山の運営会社は、2026年4月25日にJFE晴れの国スタジアムで行われる第12節、アビスパ福岡戦のホームエリアチケット（車いす席を除く）が完売したと20日、発表しました。 5月2日に行われる第14節・サンフレッチェ広島戦のホームエリアチケットもすでに完売していて、百年構想リーグのホームゲ&