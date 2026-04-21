昨年の菊花賞６着で、飛鳥Ｓを勝ったミラージュナイト（牡４歳、栗東・辻野泰之厩舎、父バゴ）は目黒記念（５月３１日、東京競馬場・芝２５００メートル）を視野に入れる。アンタレスＳで２着のモックモックは三宮Ｓ（６月１３日、阪神）へ向かう。大阪―ハンブルクＣで２着のウエストナウはメトロポリタンＣ（５月１０日、東京）へ。２６日のオアシスＳに登録していたハッピーマンは同レースを回避し、栗東Ｓ（５月１７日、京