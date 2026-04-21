株式会社インテージは、全国の１５歳から７９歳の男女５０００人を対象に実施した、母の日・父の日に関する調査結果を公表した。調査結果「母の日・父の日に対する子の気持ちと親の気持ち」によると、母の日に「何かする」人は母がいる人のうち６４．６％で、父の日は５７．６％と母の日が上回る結果となった。一方、この日に「何かしてほしい」と回答した母は４７．８％、父は３０．９％にとどまった。子と親で意識の乖離が