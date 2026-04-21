◆東都大学野球春季リーグ戦第３週第１日▽国学院大２―１東洋大（２１日・神宮）開幕から２週連続勝ち点と好スタートを切った国学院大が、東洋大に先勝した。０―１の６回に３番・金子晄也左翼手（３年＝昌平）のソロ本塁打で同点に。８回無死三塁から６番・佐藤大空中堅手（４年＝修徳）が犠飛を放ち、これが決勝点になった。１、２週目は先発で４試合に登板し３勝を挙げたエース左腕・藤本士生（３年＝土浦日大）が、この試