(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)2026 FromSoftware, Inc. バンダイナムコエンターテインメントとA24は、Alex Garlandが脚本・監督を務める実写映画「ELDEN RING」が、2028年3月3日にグローバルで劇場公開することを発表した。日本での公開詳細は後日発表するとのこと。 原作となる「ELDEN RING」は、フロム・ソフトウェアによる本格的なダークファンタジーの世界を舞台にしたアクションR