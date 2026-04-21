「Shell HELIX ULTRA（シェル ヒリックス ウルトラ）のパッケージ。 エンジンオイルはなんとなく大切？ 桜が満開を迎えようとしていた3月26日。F1日本グランプリ開幕前日の鈴鹿サーキットで、ちょっと珍しい発表会が開かれていました。主役は、シェルのエンジンオイル「ヒリックス ウルトラ」シリーズの新製品。しかも会場はF1関係者も泊まるサーキット内のホテル。F1の現場でオイルの発表なんて、なか