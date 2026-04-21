山形市の県道で20日午後、軽乗用車とライトバンが衝突する事故がありました。この事故で、軽乗用車を運転していた66歳の女性が意識不明の重体となっています。20日午後2時15分ごろ、山形市嶋北4丁目の県道で、軽乗用車とライトバンが衝突する事故がありました。この事故で、軽乗用車を運転していた中山町長崎の無職・佐藤敦子さん（66）が意識不明の状態で搬送されました。一方、ライトバンを運転していた東根市小林4丁目の会社員