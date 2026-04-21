東映ゲームズのロゴ 東映は4月21日、新しくゲーム事業ブランド「東映ゲームズ」を設立した。「ゲームを起点とした、世界を熱狂させる新しいIPの創出」を目指し、最初の領域としてPCゲーム領域に挑戦する。タイトルの詳細は4月24日に発表予定。 あわせて、ブランドロゴと東映映画のオープニング映像「荒磯に波」のピクセルアニメーション版も公開した。 東映は1951年の創業