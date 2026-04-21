◇MLBドジャース12-3ロッキーズ(日本時間21日、クアーズ・フィールド)ドジャースがロッキーズとの4連戦の4戦目に臨み、先発ジャスティン・ロブレスキ投手が7回1失点と好投。打線はマックス・マンシー選手やミゲル・ロハス選手など、下位打線が躍動し連敗脱出となりました。先発のマウンドを任されたのは今季自身2連勝中と波に乗るジャスティン・ロブレスキ投手。この日も持ち味の制球力を武器にストライク先行のテンポのよい投球が