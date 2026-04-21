ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ・ジスの個人事務所・Ｂｌｉｓｓｏｏが、最近物議を醸している家族に関する問題について「該当事案にジスは一切関係がない」とコメントしたと２０日、現地メディアの聯合ニュースなどが報じた。記事によるとこの日、Ｂｌｉｓｓｏｏの法定代理人であるウン・ヒョンホ弁護士が「現在、提起されている事案は、アーティスト（ジス）およびＢｌｉｓｓｏｏとは無関係」と声明文を発表したという。続けて「アーティ