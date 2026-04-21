午前中は低気圧や前線の影響で雨の降った所がありましたが、午後は広い範囲で晴れる見込みです。ただ、あすにかけて西日本から北日本には黄砂が飛来する見込みです。【CGで見る】あす22日(水)正午までの3時間ごとの黄砂の予想シミュレーション広範囲に黄砂飛来午前中は低気圧や前線の影響で雨が降り、強まった所もありましたが、午後は全国的に晴れそうです。ただ、西日本から北日本の広い範囲に、あすにかけて黄砂が飛来する見込