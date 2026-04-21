急激なグローバリゼーションや技術革命により、需要不足・デフレ化の危機が常態化する21世紀の世界経済。各国のGDP消費比率が減少傾向にあるなか、長年にわたり、消費主導による需要圧力の強い仕組みをつくってきた米国は、未だその「消費力」の強さを維持し続けている。本記事では、武者陵司氏の著書『トランプの資本主義革命』（日本実業出版社）より一部を抜粋・再編集し、米国経済の強さを支える「消費力」と、AI革命時代の「