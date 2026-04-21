専用装備が際立つ特別な仕様とは？スバル「WRX」は、日本はもちろん海外でも高い人気を誇るモデルです。さまざまな特別仕様車が展開されており、なかには日本では販売されていない「海外限定」の特別モデルも存在します。例えば、2026年3月にスバル・オーストラリアが発表した「AWDクラブスペック エボ」は、オーストラリア限定車として注目を集めました。【画像】超カッコいい！ これが“専用の内外装”採用のスバル新たな「