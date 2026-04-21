鈴木亮平主演の劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS』が8月21日に公開されることを記念して、ファンミーティングイベントと期間限定のPOP UP STOREの開催が決定。あわせて4種のアートビジュアルが公開された。 参考：劇場版『TOKYO MER』第3弾、8月21日公開へ 2021年7月期にTBS日曜劇場枠で放送されたドラマ『TOKYO MER～走る緊急救命室～』。最新の医療機器とオペ室を