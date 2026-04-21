サンドラ・ブロックとニコール・キッドマンが共演する映画『Practical Magic 2（原題）』が、『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』の邦題で9月18日に日本公開されることが決定。あわせてティザー予告が公開された。 参考：ニコール・キッドマン×ジェイミー・リー・カーティス『スカーペッタ』Prime Videoで配信 1999年5月15日に日本公開された、ブロックとキッドマンの