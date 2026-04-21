私はホナミ（30代）。優しい夫サトル、可愛い娘のアンジュ（2歳）と3人で穏やかに暮らしています。私の母は若くして離婚し、シングルで私たち3人きょうだいを育てていました。上の兄のキイチは母のお気に入り、下の兄のユウジは空気みたいな扱い。そして末っ子である私は、母から目の敵にされていました。子どもの頃は母に虐げられていたつらい記憶しかありません。高校卒業と同時に逃げるように家を出て、今に至ります。母の冷た