3年前にリッキー・ファウラーらが3連勝したことがきっかけで大ブレイクし、いまやマレット界の覇者となった、オデッセイの『Jailbird（囚人）』。その人気形状が、アメリカ建国250周年を祝い、最高にハッピーな名前を引っ提げ米国で発表された。その名も『Freebird（自由の鳥）』だ。【画像】建国記念『クアンタム』は、ド派手過ぎるデザイン！そもそも『ジェイルバード』は、白と黒のストライプ模様が『囚人服』に見えることから