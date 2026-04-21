仲間とゴルフ談義で盛り上がったり、スコアアップのヒントを得たり、充実した時間を過ごせるのがゴルフの醍醐味。そんな楽しいラウンドになるかは誰と回るかも重要だ。もし、推している女子プロと一緒にプレーできたら、それこそ最高のゴルフになるだろう。そこで、「一緒にラウンドしてみたい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。堂々の1位に選ばれたのは、結婚報道が話題となった小祝さくらだ。【ランキン