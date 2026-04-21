＜JMイーグルLA選手権最終日◇19日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞「こんにちは、岩井明愛です」【写真】今年も…LAの双子とツインズコラボ！岩井千怜のホールアウト後のインタビューで、口火を切ったのは意外な人物だった。3組前でプレーを終えていた双子の姉・明愛は、取材エリア付近で妹を待っていた。スタンドマイクを準備するテレビクルーに「少しインタビューしてみてもいいですか？ ひとつ