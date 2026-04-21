米国男子ツアー「RBCヘリテージ」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【写真】愛しのワイフと熱烈ハグ今大会でシーズン2勝目を挙げたマシュー・フィッツパトリック（イングランド）が360万ドル（約5億7200万円）を獲得。今季通算を917万7488ドル（約14億5800万円）として、7位から1位に躍り出た。出場しなかった松山英樹は4ランクダウンの20位。60位タイで3万6500ドル（約580万円）獲得にとどまった久常涼は、21位から23