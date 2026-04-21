◇プロ野球セ・リーグ巨人ー中日（4月21日、長野）巨人の小林誠司選手と小濱佑斗選手が長野に合流しています。巨人は前日20日に、丸佳浩選手と山瀬慎之助選手を抹消。小林選手と小濱選手がその代わりに1軍登録される見込みです。小林選手は丸選手と同い年のベテランながら、扇の要としての能力は首脳陣から高く評価されていて、試合後半の守備固めとしての起用も考えられます。小濱選手は打撃の調子が上がらず、開幕前に2軍に送