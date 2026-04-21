お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が20日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）にゲスト出演。毒舌芸人について語った。「僕が一番早いんですよ、毒舌」と切り出した久保田。「この前も永野さんに言われたんですけど“久保田が一番先にボロクソ言う芸人でやってきたんじゃないか”って。確か、そうなんです」と話した。「僕の分析は、永野さんは知識や教養をひけらかしつつ毒をは