お笑いタレントの宮川大輔が２１日、ニッポン放送のラジオ番組「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」にゲスト出演した。宮川はかつて星田英利（ほっしゃん）と組んでいた「チュパチャップス」というコンビで活動。若手時代は雨上がり決死隊、ナインティナイン、ＦＵＪＩＷＡＲＡらと「吉本印天然素材」というユニットでも活動していた。大阪で活動していた芸人により結成された天然素材は後に東京進出。ダンスとお笑いをミックス