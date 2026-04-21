【モデルプレス＝2026/04/21】俳優の町田啓太と8人組ボーイズダンスボーカルグループ・MAZZELのNAOYAが、4月22日発売の「美的」（小学館）6月号に登場。NAOYAが憧れの人”として公言し続けてきた町田と初共演を果たす。【写真】NAOYA、“憧れの人”35歳イケメン俳優との密着2ショット◆町田啓太＆NAOYA「美的」で初対面NAOYAは、中学生のころにドラマ『中学聖日記』で初めて目にして以来、町田を“憧れの人”として公言し続けてき