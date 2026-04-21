【モデルプレス＝2026/04/21】フジテレビは2026年4月21日、同局にて「海外共同製作プロジェクト発表会＆10月期連続ドラマ制作発表」を実施。10月期ゴールデンプライム帯の連続ドラマとして「kiDnap GAME」（キッドナップゲーム）が放送されることが決定した。【写真】フジ10月期ドラマ、きっかけとなった韓国ドラマ◆フジ、10月期は「kiDnap GAME」放送フジテレビは「FUJI FUTURE UPDATE」第5弾として、全11話となる「kiDnap GAME