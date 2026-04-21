【モデルプレス＝2026/04/21】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が4月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。子ども達の弁当を公開した。【写真】44歳元モー娘。2児の母「ヘルシーで美味しそう」鶏肉・ゆで卵など入った“タンパク質弁当”◆飯田圭織、子ども達の弁当公開飯田は「お弁当始まってます〜 育ち盛りな子ども達にタンパク質たっぷり弁当！！」と記し、2人分の弁当を公開。ほぐした鮭の乗ったご飯に鶏肉、ゆで卵