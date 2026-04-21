４月４日のチャーチルダウンズＣ・Ｇ３を勝ったアスクイキゴミ（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ロードカナロア）は優先出走権を得たＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）に向かう。同馬は２月の新馬戦（東京・芝１６００メートル）でデビュー勝ち。重賞初挑戦だったチャーチルダウンズＣで無傷２連勝を飾った。