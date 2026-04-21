中日は２１日、球団創設９０周年記念企画「あなたが選ぶベストナイン投票」で選ばれたレジェンドＯＢらを歌詞にした「燃えよドラゴンズ！９０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ天青の竜たちよ」を制作したと発表した。作詞・作曲は、歴代の「燃えよドラゴンズ！」シリーズを手掛けた山本正之さんが担当。歌唱は「ザ・クロマニヨンズ」のボーカルである甲本ヒロトさんが務め、先日レコーディングを実施した。４月２９日発売予定の