◆ファーム・リーグ楽天―ロッテ（２１日・森林どり泉）楽天の前田健太投手（３８）が２１日、ファーム・リーグのロッテ戦に先発する。今季、ＮＰＢに復帰した前田健は７日の日本ハム戦で右ふくらはぎがつって、緊急降板。試合後には「ピッチング自体は悪くなかったです。途中で降板になってしまったのは悔しいですし、中継ぎのみんなに申し訳ないです」と謝罪していた。その後、８日に出場選手登録を抹消されていた。抹消