４月１日に文化放送に入社した前田恵里花アナウンサーが２１日、東京・浜松町の同局で行われた定例会見に出席した。長野・信越放送で３年間アナウンサーとして勤め、今年文化放送に入社した前田アナは、同局２９年ぶりの女性の正社員アナ。１７歳で口笛世界大会ジュニア部門５位の経験を持ち、この日も報道陣の前でギタレレの弾き語りとともに自慢の口笛を披露した。口笛を始めたきっかけは「父親がよく口笛を吹く人で、真似