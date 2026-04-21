巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が今季３勝目を懸け、２２日の中日戦（前橋）に先発する。前日２１日はジャイアンツ球場でキャッチボール、ランメニューなどを行い最終調整。前回２勝目を挙げた１０日のヤクルト戦（東京Ｄ）以来、中１１日での登板に「体力的に元気になった」と、万全の状態で今季初の中日打線と対峙（たいじ）する。開幕から中６日での登板が続いていたが、１５日の阪神戦（甲子園）